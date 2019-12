14.12.2019 20:18 3:0! Leipzig schnappt sich die Tabellenführung

Timo Werner Bild: picturedesk.com/APA

Das Titelrennen in der deutschen Bundesliga ist spannend wie selten zuvor. Nach den Spielen am Samstag steht RB Leipzig durch einen 3:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf an der Tabellenspitze.