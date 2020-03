3.138 Corona-Testungen, 15 Virus-Kranke allein in Wien

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich ist mittlerweile auf 27 gestiegen. Bisher wurden über 3.100 Testungen durchgeführt.

So sieht das Wiener Corona-Zentrum aus

Bisher gab es 3.138 Testungen in Österreich, von denen 27 positiv waren – 15 bestätigte Fälle in Wien, fünf in Niederösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Tirol und zwei in Salzburg. In Italien gibt es zurzeit 2.502 Erkrankte, in Deutschland 203.Weltweit wurden bisher insgesamt 93.158 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt weltweit derzeit 3.198, die Anzahl der Genesenen beträgt 50.690.Seit 3. März 2020 gibt es am Flughafen Wien-Schwechat wieder Temperatur-Messungen bei Direktflügen aus dem Iran und aus Südkorea – insgesamt sind fünf Flüge pro Woche davon betroffen.Im Gesundheitsministerium wurde eine "Task Force Corona" eingerichtet, mit zwei externen Sonderberatern – einerseits mit dem Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, andererseits mit dem Rektor der MedUni Wien, Dr. Markus Müller, sowie weiteren acht Expertinnen und Experten.Die Informations-Hotline 0800 555 621 wurde verstärkt. Dazu wurde das Call Center im Innenministerium hochgefahren, um die AGES zu unterstützen. Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie bitte 1450.