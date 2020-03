3 Häftlinge bei Corona-Revolte in Italien gestorben

Bei einer Revolte, die offenbar wegen der Corona-Epidemie ausgebrochen war, sind in einem Gefängnis in Modena (Italien) drei Häftlinge gestorben.

Revolten wegen Besuchsverbot

Wegen Restriktionen aufgrund des Coronavirus sind Revolten von Insassen in mehreren italienischen Haftanstalten ausgebrochen. Zu den Aufständen kam es am Sonntag, nachdem Einschränkungen für den Besuch von Angehörigen verhängt worden waren. Dies teilte die Gewerkschaft für Gefängnispersonal am Sonntagabend mit.In einem Gefängnis in Modena sei während der Revolte ein Insasse zu Tode gekommen, erklärte zudem die Nichtregierungsorganisation Antigone, die sich für die Rechte von Häftlingen einsetzt. Die Umstände dieses Todesfalls blieben zunächst aber unklar. Im selben Gefängnis wurden bei den Konfrontationen zwei Wärter verletzt, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Die Polizei wurde gerufen, um die Ruhe in der Haftanstalt wiederherzustellen.Zu Revolten kam es auch in Haftanstalten in Alessandria, Pavia, Frosinone und Neapel. In dem Gefängnis in Pavia südlich von Mailand nahmen Häftlinge laut italienischen Medien zeitweise zwei Wärter als Geiseln. In Frosinone südlich von Rom verbarrikadierten sich rund hundert Häftlinge in einem Teil der Anstalt, wie die Nachrichtenagentur Agi berichtete. Nahe des Gefängnisses von Poggioreale, einem Vorort von Neapel, demonstrierten Angehörige von Häftlingen gegen die Restriktionen bei Besuchen.Italien ist inzwischen nach China das weltweit am stärkten von dem neuartigen Virus betroffene Land. Die Zahl der Todesopfer stieg dort auf mindestens 366, die Zahl der bestätigten Infektionen auf 7375. Die Regierung erließ am Sonntag ein Ein- und Ausreiseverbot für mehr als 15 Millionen Einwohner norditalienischer Regionen , zu denen die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig gehören.