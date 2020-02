3 international tätige Dealer in Wien gefasst

In der Brigittenau bzw. in Liesing konnten insgesamt drei Personen, die im internationalen Drogenhandel tätig waren festgenommen werden.

Erfolg für die Wiener Polizei. Nach intensiven Ermittlungen im Bereich des internationalen Drogenmilieus konnten drei mutmaßliche Mitglieder einer ex-jugoslawischen Tätergruppe in Wien festgenommen werden. Bei den Verdächtigen handelte es sich um zwei 23-Jährige und einen 36-Jährigen.Die Gesuchten konnten an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten in Wien-Liesing bzw. Wien-Brigittenau dingfest gemacht werden. Die Beamten konnten rund 580 Gramm Heroin sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sicherstellen. Über alle drei Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft verhängt, weitere Ermittlungen sind im Gange. Der Zugriff ereignete sich bereits am 20. Februar.