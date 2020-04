3 Methoden, Lebensmittel haltbar zu machen

Für die Konservierung von Lebensmitteln gibt es viele Methoden. Die besten zum Haltbar-Machen von Lebensmitteln stellen wir euch hier vor.

Gerade ist für viele Menschen der Zeitpunkt gekommen die Struktur ihres Haushalts neu zu überdenken. Damit verbunden ist auch die Vorratshaltung und Lebensmittelverschwendung. Aber nicht nur während der Coronakrise ist es sinnvoll, sich einen Lebensmittelvorrat anzulegen.Ein Drittel der Lebensmittel in österreichischen Haushalten landet schließlich im Müll. Daneben spart man außerdem Geld, denn niemand möchte bewusst ein Drittel seines Budgets wegwerfen.Mit unseren Tipps könnt ihr das umgehen, saisonales Obst und Gemüse überwintern, Lebensmittel optimal haltbar machen und auf Konserverierungsstoffe verzichten. Denn schon vor über 100 Jahren gab es traditionelle Methoden, die wir heute gelegentlich vergessen.Kaum jemand weiß noch, wie man Lebensmittel haltbar macht. Es ist auch nicht "notwendig". Es macht dennoch Sinn, wenn man auf Inhaltsstoffe und Umwelt Wert legt. Denn dabei bestimmt jeder selbst, was er wie verarbeitet. Der Verbraucher erhält so mehr Freiheit.Beim Konservieren steht das Abtöten der Bakterien im Vordergrund. Wichtig ist es nur intaktes Obst oder Gemüse zu verwenden - ohne weiche Stellen. Diese verürzen die Haltbarkeit im konservierten Zustand.