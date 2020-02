3 x 2 Karten für die "Wein Burgenland" gewinnen

"Heute" verlost unter allen Lesern 3 x 2 Karten für die Wein Burgenland Präsentation am 27. Februar von 15.00 bis 20.30 Uhr im Design Center Linz.

Das Burgenland bietet vinophile Vielfalt auf höchstem Niveau. Unter dem Einfluss des kontinental-heißen pannonischen Klimas wachsen im östlichsten Bundesland auch die körperreichsten Rotweine Österreichs. Dabei gibt es bei den natürlichen Voraussetzungen nicht zu unterschätzende Unterschiede.Egal, ob Blaufränkisch, Zweigelt oder Weißwein – das Burgenland lockt mit zahlreichen edlen Tropfen und diese werden am Donnerstag, 27. Februar 2020, von 15.00 bis 20.30 Uhr bei derim Design Center Linz vorgestellt.135 Produzenten präsentieren heuer über 600 Weine, die von den interessierten Besuchern degustiert werden können. Ein Verkostungsheft bietet dabei Orientierungshilfe, wenn die Weinliebhaber beim Plaudern, Netzwerken und Verkosten die angebotenen Qualitäts- und Prädikatsweine genießen."Heute" verlost unter allen Lesern 3 x 2 Karten für dieam 27. Februar von 15.00 bis 20.30 Uhr im Design Center Linz.Weitere Informationen rund um die burgenländische Weinsortenvielfalt gibt's unter www.weinburgenland.at Wir verlosenfür dievon 15.00 bis 20.30 Uhr im Design Center Linz.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.