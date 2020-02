6 x 2 Karten für Wein-Präsentation gewinnen

"Heute" verlost 6 x 2 Karten für die Weinviertel DAC Erstpräsentation des neuen Jahrgangs am 5. März von 15.00 bis 20.00 Uhr im Design Center Linz.

Im März 2020 fällt der Startschuss für den Weinviertel DAC Jahrgang 2019 mit einer, die am 5. März in Linz Station macht.bezeichnet den eindeutigen und jederzeit wiedererkennbaren Charakter des Grünen Veltliners im Weinviertel mit seinem beliebten „Pfefferl".steht füroder „kontrollierte österreichische Herkunftsbezeichnung". Ein Weinviertel DAC kann nur jener Grüne Veltliner aus dem Weinviertel werden, der als Qualitätswein bei Blindverkostungen einer unabhängigen Weinkommission beweist, dass er den regionaltypischen Charakter aufweist. Jede Weinviertel DAC Flasche trägt als optisches Kennzeichen dieBei der Präsentation am 5. März im Design Center Linz werdenihre Weine aus dem Jahrgang 2019 vorstellen und die Gäste zum Verkosten, Plaudern und Genießen einladen.verlost unter allen Lesern 6 x 2 Karten für dieam 5. März von 15.00 bis 20.00 Uhr im Design Center Linz.Weitere Informationen rund um den Weinviertel DAC gibt's unter www.weinvierteldac.at Wir verlosenfür diedes neuen Jahrgangs am 5. März von 15.00 bis 20.00 Uhr im Design Center Linz.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.