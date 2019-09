Karten für die große Schlagernacht zu gewinnen

"Heute" verlost 3 x 2 Karten für die große Schlagernacht beim Brunner Wiesn Oktoberfest 2019 am 12. September mit Maite Kelly und Beatrice Egli.

Brunner Wiesn Oktoberfest 2019Die große Schlagernacht mit Beatrice Egli & Maite KellyDonnerstag, 12. September 2019Ab 18 UhrCampus21 Business Park Wien Süd, Liebermannstrasse, A01/303, 2345 Brunn am GebirgeVon 06. bis 28. September 2019 erwartet die Besucher der Brunner Wiesn die feinste Oktoberfeststimmung, ein volles Wiesnzelt, Österreichs größtes Oktoberfestzelt. Alles über das abwechslungsreiche Programm sowie alle Musikacts erfährst Du hier:Vor zwei Jahren veröffentlichte Maite Kelly ihr Album "Sieben Leben für dich" und schrieb in atemberaubendem Tempo Schlager-Geschichte. Das Album war insgesamt anderthalb Jahre ununterbrochen in den offiziellen deutschen Top-100-Albumcharts und 2016 das, nach Helene Fischers Album "Farbenspiel", am zweitlängsten platzierte Schlageralbum in den Offiziellen Deutschen Top-100-Albumcharts. Mit ihrem neuen Studioalbum "Die Liebe siegt sowieso" sendet Maite eine Botschaft in die Welt, die positiver und lebensbejahender nicht sein könnte.Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Margrit Egli rockt gemeinsam mit Maite Kelly die Bühne am 12. September. Sie ist die Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Nach einer zweimonatigen Auszeit in Australien Anfang 2019 erschien am 21. Juni 2019 das Album "Natürlich!", welches in Australien aufgenommen wurde.Mit der Nummer 1 in der Schweiz vom Album "Natürlich" ist Beatrice Egli gemessen an ihren Nummer-1-Alben die erfolgreichste Schweizer Künstlerin aller Zeiten. Mit fünf Nummer-eins-Alben klassiert sie sich vor Tina Turner (79).