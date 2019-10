Theaterkarten für "Königin der Berge" zu gewinnen

"Heute.at" verlost 3 x 2 Karten für die Theaterproduktion "Königin der Berge" am 16. November, ab 19 Uhr, in der Kunsttankstelle Ottakring in Wien.

Das Theater IG FOKUS präsentiert seine zweite Produktion: Daniel Wissers preisgekrönter Roman "Königin der Berge" (österreichischer Buchpreis 2018) wird in einer Bearbeitung von Margit Mezgolich auf die Bühne gebracht.Auch mit der "Königin der Berge" bleibt das THEATER IG FOKUS seinen Grundprinzipien treu: Brisante Stoffe werden mit viel Humor im intimen und exklusiven Rahmen (max. 45 Personen) an "theaterfernen" Orten aufgeführt. Mit der Kunsttankstelle Ottakring - einer alten, von bildenden KünstlerInnen umgebauten Tankstelle - hat das Theater IG Fokus den idealen Ort für die "Königin der Berge" gefunden.Robert Turin, 46, hat Multiple Sklerose und lebt seit Jahren in einem Pflegeheim. Da sein Zustand sich laufend verschlimmert, hat Robert Turin eigentlich nur noch ein Ziel: Er will in die Schweiz, wo die Freitodbegleitung erlaubt ist, und seinem Leben ein Ende setzen. Aber so einfach ist das nicht.So wie er im Alltag auf ständige Unterstützung angewiesen ist, um vom Bett in den Rollstuhl zu kommen, damit er in der Cafeteria des Pflegeheims sein tägliches Quantum Veltliner trinken kann, braucht er auch dringend jemanden, der ihn in die Schweiz fährt.Aber wer von den Menschen, denen er auf seiner Station täglich begegnet, könnte das für ihn tun? Und wie kann er ihn (besser: sie) dazu bringen?Turin versucht es mit Charme, denn wie Uber funktioniert, kann ihm keiner sagen …