30.000 Euro für Hinweise auf Masken-Diebesbande

Der Besitzer des Maskengeschäfts auf der Mariahilferstraße bietet jetzt 30.000 Euro für Hinweise.

Ansturm auf neuen Maskenshop

"Derzeit werden überall Masken gestohlen, das ist eine Frechheit", so der Shop-Betreiber des Maskengeschäfts auf der Mariahilferstraße. Am Freitag um 22 Uhr versuchten Unbekannte, in sein Geschäft einzubrechen. Ein Sicherheitsmitarbeiter konnte die Täter in die Flucht schlagen, "Heute" berichtete Er möchte dem ein Ende bereiten und die Diebesbande ausfindig machen. Dafür bietet er sogar 30.000 Euro Belohnung. "Ich möchte wissen, wer in Zeiten wie diesen eine solche Tat versucht", so der Betreiber. Der Shop eröffnete erst am Dienstag.Laut dem Shop-Betreiber befinden sich sieben Millionen Masken im Geschäft. Der Warenwert befinde sich im zweistelligen Millionenbereich. Hinweise über die Täter, es sollen drei bis vier sein, sollen an die Polizei unter der Telefonnummer 01/3131043800 gerichtet werden.