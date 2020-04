30 Menschen tranken wegen Trump Desinfektionsmittel

In New York haben diverse Personen Desinfektionsmittel geschluckt. Trump hatte am Donnerstag darüber nachgedacht, Desinfektionsmittel zu spritzen.

Bei den New Yorker Gesundheitsbehörden sind ungewöhnlich viele Meldungen eingegangen von Personen, die zuvor Desinfektionsmittel eingenommen hatten. Das "Poison Control Center" in New York verzeichnete zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag 30 entsprechende Fälle. Das sind über doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Das berichtet die "New York Daily Post".US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag anlässlich seiner täglichen Corona-Medienkonferenz im Weißen Haus öffentlich darüber nachgedacht, Desinfektionsmittel zur Bekämpfung des Corona-Virus per Spritze zu verabreichen.Trump hat diese Aussage mittlerweile zurückgenommen und gesagt, sein Kommentar sei sarkastisch gemeint gewesen . Zuvor hatten zahlreiche Gesundheitsexperten, Politiker und Desinfektionsmittelhersteller Trump für seinen Vorschlag stark kritisiert.Die Personen, die sich bei den staatlichen Gesundheitsbehörden meldeten, hatten entweder medizinisches Desinfektionsmittel, Bleichmittel oder aber Haushaltsreiniger geschluckt. Keine der betroffenen Personen musste ins Spital eingeliefert werden.