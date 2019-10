Unfall mit 2,3 Promille, aber ohne Führerschein

Am späten Mittwochabend kam es auf der Südosttangente in Wien-Favoriten zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Am Mittwochabend kam es gegen 23 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Wiener Südosttangente. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Laaberg Tunnel in Richtung Norden. Nach ersten Erhebungen fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen.Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad ebenfalls auf dem mittleren Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem vor ihm fahrenden Pkw.Bei dem Zusammenprall wurde der Motorradfahrer sowie die Beifahrerin des PKW-Lenkers verletzt.Bei dem 30-Jährigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Darüber hinaus besitzt der Mann keine Lenkberechtigung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.