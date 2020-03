16.03.2020 15:47 30-Jähriger crasht mit Traktor gegen Zug

Am Montag kam es in der Steiermark zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Traktor. Bild: fotokerschi.at - Symbolbild

Am Montagmorgen kam es in Pirching an der Raab zu einer Kollision eines Traktors und eines Zuges. Der Lenker des Traktors dürfte das Rotlicht übersehen haben.