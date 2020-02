30-Jähriger verprügelte Schwester, stalkte Frauen

Am Dienstag muss sich ein 30-Jähriger in Ried vor Gericht verantworten. Er soll seine Schwester verprügelt und zwei Frauen gestalkt haben.

Schwester weigerte sich vorzulesen, Bruder tickte aus

Facebook-Account gehackt und Handy abgenommen

Angeklagtem droht Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren

Mehr als zehn Anklagepunkte liegen gegen den 30-Jährigen aus dem Bezirk Braunau vor. Darunter Betrugsvorwürfe (so soll sich der Angeklagte unter anderem als Vertreter einer Firma ausgegeben und Waren im Wert von bis zu 300 Euro bestellt haben) und der Vorwurf der Falschaussage bei der Polizei.Der schwerste Vorwurf ist jedoch jener wegen absichtlich schwerer Körperverletzung gegen seine Schwester. Am 3. Dezember letzten Jahres soll er die damals 16-Jährige im Elternhaus geschlagen und ihr massiv gedroht haben."Der Angeklagte wollte, dass seine Schwester ihm einen Polizeibericht vorliest. Doch sie weigerte sich", so Gerichtssprecherin Claudia Hubauer gegenüber. Der 30-Jährige soll auch vorgehabt haben, das Ganze auf Handy aufzunehmen. Worum es in dem Bericht ging, ist der Redaktion nicht bekannt, die Schwester dürfte ihren Bruder aber offenbar im Vorfeld angezeigt haben.Dass sich der Teenager trotz aller Drohungen (auch dass er sie verstümmeln würde) weigerte, den Forderungen nachzukommen, brachte den 30-Jährigen schließlich zum Ausrasten. Mit Füßen und Händen soll er auf die Jugendliche eingeschlagen haben. Die damals 16-Jährige trug dabei Hämatome und Prellungen davon.Bis jetzt soll sich der Angeklagte – er galt bislang als unbescholten – nicht zur Tat geäußert haben, gestand nur ein, dass er seiner Schwester lediglich "mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen" habe, so Hubauer.Aber auch wegen Stalkings muss sich der 30-Jährige verantworten. So soll er von November 2018 bis Herbst 2019 zwei Frauen auch in den Nachtstunden mit dem Pkw zu ihren Wohnorten und in die Arbeit gefolgt sein. Auch per Telefon und SMS soll er die Frauen beharrlich kontaktiert haben. Gegen ihn lag eine einstweilige Verfügung vor.Eines seiner Opfer soll er zudem das Handy abgenommen und dessen Facebook-Account gehackt haben. In deren Namen hat der 30-Jährige dann "unsittliche" Posts veröffentlicht.Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.