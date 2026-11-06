i ? Irrer Schmuggel in Peru 3.000 Taranteln in Socken am Flughafen entdeckt Am Flughafen von Lima wurden über 3.000 Vogelspinnen in Socken versteckt gefunden. Zwei Deutsche und ein Pole wollten sie nach Europa bringen. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Flughafenmitarbeiter im peruanischen Callao machten am Dienstag (3. November) eine gruselige Entdeckung:

In den Koffern von drei Passagieren fanden sie mehr als 3.000 Taranteln, die in Socken versteckt waren. Die Behörden waren durch einen anonymen Tipp auf die Schmuggler aufmerksam geworden.

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In jedem der drei Koffer steckten 15 bis 20 Socken voller Spinnen – von Eiern über Jungtiere bis hin zu ausgewachsenen Exemplaren.

Die Verdächtigen, zwei Deutsche und ein Pole, wollten die achtbeinigen Tiere offenbar nach Deutschland bringen und dort an Sammler verkaufen.

"Diese Arten sind wegen ihrer Farben, ihrer Größe und vor allem als Sammlerobjekte begehrt", erklärte Cora Suarez von SERFOR, dem peruanischen Forst- und Wildtierdienst, wie es in der New York Post heißt.

Der geschätzte Wert der beschlagnahmten Spinnen liegt bei rund 1.500 Dollar.

Festnahme durch Umweltpolizei

Alle drei Passagiere wurden von der peruanischen Umweltkriminalpolizei am Jorge Chavez International Airport festgenommen. Sie müssen sich nun vor einer spezialisierten Umweltstaatsanwaltschaft verantworten.

4 Tipps – so wirst du deine Angst vor Spinnen los i ?

Die Taranteln gelten als beliebte Sammlerobjekte unter Spinnenliebhabern weltweit. Der illegale Handel mit exotischen Tieren ist in Peru ein anhaltendes Problem.