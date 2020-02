31-Jähriger geht mit Schere auf Polizisten in Wien los

Weil er den Einsatzkräften den Mittelfinger gezeigt hatte, stellte die Wiener Polizei einen 31-Jährigen zur Rede. Dem Mann passte das aber überhaupt nicht und er zückte eine Schere.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte die Polizei einen Mann am Hernalser Gürtel, weil er den Einsatzkräften den Mittelfinger gezeigt hatte.Während der Überprüfung nahm der 31-jährige Österreicher plötzlich eine mitgebrachte Schere zur Hand und führte mehrfach Stichbewegungen in Richtung der Polizisten aus.Trotz mehrfacher Aufforderungen, die Schere aus der Hand zu legen, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und versuchte die Beamten zusätzlich mit Fußtritten zu attackieren.Die Beamten griffen schließlich zum Pfefferspray, anschließend wurde der Mann festgenommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.