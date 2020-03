32-Jähriger in Wien von Straßenbahn erfasst

Die Rettungskräfte rückten am Donnerstag zu einem Einsatz in die Brigittenau aus. Eine Straßenbahn hatte einen 32-Jährigen erfasst, der Mann musste ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei Wien berichtet, ereignete sich der Vorfall kurz vor 22.30 Uhr in der Wallensteinstraße im 20. Bezirk.Eine Straßenbahn fuhr gerade in den Haltestellenbereich ein, als ein 32-jähriger Fußgänger plötzlich und völlig unerwartet den Gleisbereich betrat.Der Mann wurde von der Straßenbahn erfasst und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus gebracht.