33-Jähriger wollte Betreuer aufschlitzen

Nach der Messer-Attacke auf einen Sozialarbeiter und dem Mord an einem Altbauern in Oberösterreich gab die Polizei gestern neue Details bekannt: Motiv, Tatablauf und wie es zur Festnahme kam.

Asylantrag abgelehnt

Die Flucht

Auslöser der Tat soll ein Streit zwischen Asylwerber Jamal Ali A. (verheiratet, zwei Kinder) und Flüchtlingsbetreuer David H. (32)wegen eines Jobs gewesen sein.Der Asylantrag des Afghanen war in erster Instanz abgelehnt worden, er hat berufen. Montag fuhr der 33-Jährige mit dem Rad zum Heim nach Wullowitz – und attackierte David H. mit einem Taschenmesser.Laut Zeugen versuchte er dem Sozialarbeiter die Kehleaufzuschlitzen. Andere Asylwerber konnten das zwar verhindern, ihn aber nicht davon abhalten, dem Mann das Messer in die Brust zu rammen und ihn lebensgefährlich zu verletzen.Dann flüchtete Jamal A. mit dem Rad zum 300 Meter entfernten Bauernhof von Altbauer Franz G. (63), tötete diesen laut Polizei in der Garage mit mehreren Messerstichen und raubtedessen Auto, einen Citroën C3 mit Freistädter Kennzeichen.Knapp sechs Stunden war er auf der Flucht, ehe er in Linz am Bulgariplatz von der Polizei festgenommen werden konnte. Er wehrte sich heftig.