34-jährige Frau stach im Streit auf Ehemann ein

In Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Mordversuch gekommen. Eine Frau attackierte im Streit ihren Mann mit einem Küchenmesser.

Laut Polizei kam es gegen 1.00 Uhr in einem Wohnhaus im Gemeindegebiet von Bad Vöslau zu einem Streit zwischen einem 47-jährigen Mann und seiner Frau.Dabei soll die 34-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen und ihrem Mann in den Oberkörper gestochen haben. Der 47-Jährige erlitt Stichverletzungen und wurde in das Landesklinikum Baden gebracht.Es besteht keine Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Die Beamten vom Landeskriminalamt Niederösterreich haben die Ermittlungen bereits übernommen.Die 34-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.