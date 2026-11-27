i Alte ägyptische Hieroglyphen an einer Tempelmauer pixabay.com Sensationsfund in Luxor 3400 Jahre alte Fluchpapyri in Ägypten entdeckt Forscher bargen in einer altägyptischen Müllhalde die Überreste eines 3400 Jahre alten Fluchrituals gegen die Schlange Apophis. Von Technik Heute 27.11.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer antiken Müllhalde am Westufer von Luxor haben Archäologen rund 40 verkohlte und durchstochene Papyrusfragmente geborgen. Die Funde stammen aus Ausgrabungen am Totentempel von Pharao Thutmosis III. und belegen ein uraltes Fluchritual.

Im altägyptischen Glauben galt die Schlange Apophis als Verkörperung des Chaos und als Hauptfeind des Sonnengottes Ra. Jede Nacht soll sie den Sonnengott auf seiner Fahrt durch die Unterwelt angegriffen haben.

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Wie DER SPIEGEL meldet, versuchten Priester mit dem Ritual "Niederwerfen des Apophis" die Schlange auf magische Weise zu vernichten. Dazu zeichneten sie Apophis mit roter Tinte auf Papyrus und formten Figuren aus rotem Wachs. Diese wurden bespuckt, getreten, mit Messern durchstochen und verbrannt, während Zaubersprüche rezitiert wurden.

Funde 1000 Jahre älter als bisher bekannt

Die neuen Funde sind eine Sensation: Sie belegen das Ritual rund 1000 Jahre früher als bisher angenommen. Die einzelnen Fragmente sind kaum größer als eine halbe Briefmarke und zeigen die Schlange Apophis, deren Körper von Messern durchschnitten wird.

"Viele der 40 Fragmente zeigen Spuren von Durchstechen und Verkohlung, was sehr gut zu den Ritualanweisungen passt", erklärte Forscher Fredrik Hagen von der Universität Kopenhagen. Nach dem Ritual wurden die Überreste einfach zusammengefegt und mit dem übrigen Tempelabfall entsorgt.

Serienproduktion für den Tempelbetrieb

Die Bildchen wurden offenbar auf großen Papyrusbögen in Serie gezeichnet und anschließend in kleine Teile zerschnitten. Mindestens 20-mal soll das Ritual in dem Tempel praktiziert worden sein. Die Müllhalde war rund 75 Meter lang und bis zu drei Meter tief.

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"Unsere Funde bestätigen, dass es ein regelmäßiger Teil des Tempellebens war", sagte Hagen. Dass solche Reste bisher fehlten, liege auch daran, dass sich die Forschung lange kaum für antike Müllhalden interessiert habe.