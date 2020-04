350 Euro Corona-Strafe für Bike-Tour mit Freunden

Teurer Spaß: Einem Bikern kostet die Motocross-Ausfahrt mit Freunden zu Schottergruben im Bezirk Gänserndorf 350 Euro Corona-Strafe.

Was kostet eigentlich eine Corona-Anzeige, wie wird welches Vergehen sanktioniert? Jetzt liegt erstmals eine Strafe wegen Motocrossfahrens vor.Ein Motocrossfahrer war auf Schottergruben in Markgrafneusiedl im Bezirk Gänserndorf mit Freunden unterwegs, das kostet ihm 350 Euro Strafe.In den Ausführungen heißt es: "Sie haben am 22.3.2020 den öffentlichen Ort Gemeindegebiet Markgrafneusiedl Schottergruben in 2282 Markgrafneusiedl, zwischen dem Auersthalweg und dem Ortsgebiet Deutsch-Wagram betreten, obwohl zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 das Betreten öffentlicher Orte gemäß § 1 Verordnung gemäß § 2 Z 1 des Covid-19-Maßnahmengesetzes verboten ist. Eine Ausnahme vom Verbot gemäß § 2 Verordnung gemäß § 2 Z 1 des Covid-19-Maßnahmengesetzes lag nicht vor, da Sie von den einschreitenden Beamten mit einer weiteren Person beim Motocrossfahren und danach bei einem Erdhügel mit einer weiteren Person sitzend angetroffen wurden."Der Verstoß gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz kostete 350 Euro. Wäre der Biker alleine unterwegs gewesen, hätte er wohl keine Strafe bekommen. Da er von Polizisten aber mit zwei weiteren Personen angetroffen worden war, flatterte eine Anzeige ins Haus.