350 Kubikmeter Gülle traten in Aigen aus

Nach einem Güllengrubenbruch standen 14 Feuerwehren in Aigen in der Buckligen Welt im Einsatz.

Nach einem Güllengrubenbruch sind am Dienstag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Katastralgemeinde Aigen der Gemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) 350 Kubikmeter Gülle ausgetreten. Der Stalldünger gelangte laut Feuerwehr auch in den Reissenbach. 14 Feuerwehren aus Niederösterreich und dem Burgenland waren an der Reinigung beteiligt.Die Aufgaben der Helfer bestanden darin, den Bach mit Frischwasser zu spülen und das verunreinigte Wasser abzupumpen. Dazu wurden eine etwa einen Kilometer lange Schlauchleitung ebenso wie mehreren Pumpstationen auf dem sieben Kilometer langen betroffenen Stück des Wasserlaufs aufgebaut.