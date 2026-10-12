i Hacker und Betrüger im Netz pixabay.com Technik gegen Scam 350.000 KI-Bots jagen jetzt Telefonbetrüger Ein australisches Unternehmen setzt 350.000 KI-Bots ein, um Telefonbetrüger stundenlang hinzuhalten und echte Opfer zu schützen. Von Technik Heute 12.10.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Das Telefon klingelt, und am anderen Ende meldet sich ein angeblicher Bankmitarbeiter oder ein vermeintlicher Microsoft-Support. Solche Betrugsanrufe sind nicht nur lästig, sondern richten jährlich Milliardenschäden an. Doch jetzt gibt es Gegenwehr mit moderner Technik.

Die australische Sicherheitsfirma Apate hat ein KI-gestütztes System entwickelt, das Telefonbetrüger mit ihren eigenen Waffen schlägt. Rund 350.000 KI-Bots nehmen Anrufe von Scammern an oder antworten auf dubiose Nachrichten.

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Wie t3n unter Berufung auf Wired berichtet, ist das Ziel der Bots, die Betrüger möglichst lange hinzuhalten. Sie geben immer wieder Hoffnung, dass sie bald auf den Betrug hereinfallen könnten.

Perfekte Fake-Opfer für Betrüger

"Wir hoffen, dass wir die perfekten Opfer für Scammer gebaut haben. Eine Minute, in der ein Scammer mit einem Bot oder einem Agenten spricht, ist eine Minute, in der man Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen potenziell davor schützt, von derselben Person kontaktiert zu werden", erklärt Apate-Chef Dali Kafaar.

Die Bots imitieren dabei unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche können WhatsApp nutzen, andere nicht. Einige lassen die Betrüger sogar zurückrufen. Teilweise dauern die Gespräche zwischen KI und Scammern mehr als zwei Stunden.

KI sammelt Informationen über Betrüger

Doch damit nicht genug: Die KI-Agenten infiltrieren auch Scam-Gruppen im Netz und sammeln Informationen über die Kriminellen. Laut Apate konnten so bereits mehr als 250.000 Datenpunkte über betrügerische Aktivitäten zusammengetragen werden.

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Bei jährlich weltweit rund 68 Milliarden Scam-Anrufen sind selbst 350.000 KI-Bots nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch jede Minute, die ein Betrüger mit einem Bot verbringt, ist eine Minute weniger für echte Opfer.