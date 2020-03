36-Jähriger ging mit Fäusten auf Polizisten los

Als ein Polizist einem am Boden liegenden Mann helfen wollte, wurde dieser, ein 36-Jähriger, äußerst aggressiv und schlug auf den Beamten ein.

Leichte Verletzungen trug am Freitag ein Polizeibeamter bei einem Einsatz in Wien-Neubau davon. Der Motorradpolizist wurde im Kreuzungsbereich der Burggasse und der Wimbergergasse von einem Passanten auf einen am Gehsteig liegenden Mann aufmerksam gemacht.Als der Beamte den Mann, einen 36-Jährigen, ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv und beschimpfte den Beamten. Ein weiterer Versuch dem Mann aufzuhelfen und nach seinem Gesundheitszustand zu befragen endete schlussendlich damit, dass der 36-Jährige den Beamten mit mehreren Faustschlägen am Kopf und im Gesichtsbereich attackierte.Dank des Helmes mit offenem Visier wurde der Beamte lediglich leicht verletzt. Der 36-Jährige wurde festgenommen, dabei leistete er Widerstand.