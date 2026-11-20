i Windkraftanlage pixabay.com Doppelter Stromertrag 365 Meter hoch: Höchstes Windrad nun am Netz Das höchste Windrad der Welt ist am Netz. Der 365-Meter-Gigant in der Lausitz liefert doppelt so viel Strom wie herkömmliche Anlagen. Von Technik Heute 20.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm und überragt herkömmliche Windräder um mehr als 100 Meter: Das weltweit höchste Windrad hat nun in Schipkau in der Lausitz den Betrieb aufgenommen.

Der sogenannte Höhenwindturm des Dresdner Unternehmens Gicon misst stolze 365 Meter. Die Nabenhöhe, also jene Stelle, an der die Rotorblätter befestigt sind, liegt bei 300 Metern. Die rund 63 Meter langen Rotorblätter drehen sich damit weit über der Höhe konventioneller Windkraftanlagen, die typischerweise 200 bis 240 Meter erreichen.

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Wie Focus Online berichtet, steckt hinter der extremen Bauhöhe ein einfaches Prinzip: In über 300 Metern Höhe weht der Wind nicht nur deutlich beständiger, sondern auch schneller. Da sich die Energie des Windes überproportional zur Geschwindigkeit erhöht, bringt jeder zusätzliche Meter Nabenhöhe deutlich mehr Ertrag. Die Anlage mit 3,8 Megawatt Leistung soll den doppelten Energieertrag einer herkömmlichen Windkraftanlage erzielen.

Innovative Bauweise löst Kran-Problem

Für den Bau des Rekord-Windrads mussten die Konstrukteure eine besondere Herausforderung meistern: Kräne, die eine Turbine in solcher Höhe montieren könnten, gibt es praktisch nicht. Die Lösung: Ein äußeres Stahlfachwerk, ähnlich wie bei Hochspannungsleitungen, umhüllt einen inneren Teleskopturm. Die vormontierte Turbine wird im Inneren nach oben gefahren, bis sie ihre finale Position erreicht.

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Der Bau des Prototyps kostete 25 Millionen Euro. Der Höhenwindturm soll nun in einem kleinen Windpark getestet werden. In einem weiteren Schritt plant Gicon, 100 solcher Anlagen in Deutschland zu errichten.