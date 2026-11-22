i Schriftstellerin beim Schreiben pixabay.com ChatGPT, Claude und Grok 370 Bücher mit KI: So wird diese Autorin reich Eine Autorin hat in unter zwei Jahren über 370 Bücher mit Hilfe von KI geschrieben - und verkaufte 2026 schon über eine Million Exemplare. Von Technik Heute 22.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Coral Hart ist das öffentliche Gesicht einer neuen Ära des Schreibens. Die südafrikanische Autorin geht offen damit um, dass sie Künstliche Intelligenz nutzt - im Gegensatz zu vielen anderen, die ihre KI-Nutzung verheimlichen.

Dabei hat Hart bereits 14 Jahre Erfahrung als Autorin und schrieb zuvor 96 Bücher ganz ohne digitale Hilfe. Doch als sie begann, mit KI zu experimentieren, veränderte sich alles.

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Jedes KI-Tool hat seine Stärken

Wie t3n unter Berufung auf ein AFP-Interview berichtet, wechselt Hart zwischen mehreren KI-Modellen hin und her. ChatGPT soll besonders gut bei Dialogen sein. Claude nutzt sie für Story-Strukturen. Für "scharfe Szenen" in ihren Romance-Büchern greift sie auf Grok zurück - der xAI-Chatbot sei "komplett enthemmt".

"Wenn du sagst: ChatGPT, schreib mir ein Buch, bekommst du eine brennende Müllhalde, weil die KI nichts hat, um damit arbeiten zu können", erklärt Hart. Die KI-Entwürfe durchlaufen einen mehrstufigen Bearbeitungsprozess.

Millionengeschäft mit KI-Büchern

2026 verkaufte Hart mehr als eine Million Bücher und verdiente damit über eine Million US-Dollar. Zusätzlich gründete sie die "Coral Hart Group", die anderen beim KI-Buchschreiben hilft. Über 2.400 Autoren sollen bereits betreut worden sein.

Ein fertiges Buch kostet bei ihr 260 Dollar. Für eine Buchreihe mit neun Teilen zahlt man knapp 1.900 Dollar. Doch nicht alle sind begeistert: Hart erhielt Tausende Hassnachrichten und sogar Todesdrohungen.

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Davon lässt sie sich nicht beirren: "Das Ganze wird nicht einfach wieder ausgeschaltet oder abgestöpselt, weil ein paar Autoren es so wollen", ist Hart überzeugt.