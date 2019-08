Messerattacke in Wien: Schüsse auf Angreifer

In der Nacht auf Donnerstag attackierte ein 39-Jähriger einen Polizisten mit dem Messer. Weil Pfefferspray nichts nützte, zog ein Beamter die Waffe.

In der Nacht auf Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen einem 39-jährigen afghanischen und einem 40-jährigen irakischen Staatsbürger in Wien-Simmering . Dabei soll der 39-Jährige den 40-Jährigen mit einem Messer bedroht haben.Als die Polizei am Tatort eintraf, vernahm sie einen lautstarken Streit der beiden Personen. Nachdem der Tatverdächtige auf die Beamten aufmerksam wurde, lief der mutmaßliche Täter mit dem Messer in der Hand zielgerichtet auf die Polizisten.Weil die Abgabe von Pfefferspray keine Wirkung zeigte, gab ein Beamter Schüsse auf den Angreifer ab, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend wurde dieser notfallmedizinisch versorgt. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen führten die Beamten selbst durch. Als Verstärkung trafen auch medizinisch geschulte Beamte der WEGA ein.Der Verdächtige wurde anschließend von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Tatwaffe, ein Stanleymesser, wurde sichergestellt.(mr)