3x Album von Tom Neuwirth zu gewinnen

Nach dem platinprämierten Debütalbum "Conchita" und dem goldprämierten gemeinsamen Album mit den Wiener Symphonikern – "From Vienna With Love" – präsentiert Tom Neuwirth nun als Electro-Newcomer sein drittes Studioalbum unter dem Projektnamen WURST.Der Albumtitel "Truth Over Magnitude" bedeutet auch, dass WURST Authentizität über alles stellt und kompromisslos seinen eigenen Weg geht. Seinem inneren Kompass folgend wagt er als WURST den Schritt weg von der Bühnenfigur Conchita hin zu Kunst und kreativer Entfaltung.Die elektronischen Klänge, produziert von Albin Janoska und komponiert sowie getextet von Eva Klampfer ("Lylit"), sind Tom Neuwirth näher, als es die Songs des bisherigen Repertoires jemals waren, erlauben tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt und beweisen, dass er seine künstlerische Verwirklichung in den Mittelpunkt stellt.