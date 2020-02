3x2 Tickets für Welshly Arms gewinnen

Die erfolgreiche Rockband gastiert am 20.11.2010 für ein Konzert in der Grellen Forelle.

Mit ihrem Song "Legendary" lief die Band aus der US-Metropole Cleveland in Dauerrotation im Radio. Auch der Nachfolgesong "Sanctuary" ist ein absoluter Ohrwurm.Am Mittwoch, den 20. November, gibt die Band ein Konzert in der Grellen Forelle.verlost dafür 3x2 Tickets + je eine CD des Erfolgsalbums "No Place Is Home". Einfach unten am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück die Karten und die CD abstauben.Mittwoch, 20. November 2019Grelle Forelle, WienBeginn: 20.30 UhrDas Gewinnspiel ist bis 18. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 19. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.