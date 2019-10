4:2! Leader Real hängt Verfolger Granada ab

Real Madrid kommt immer besser in Fahrt. Die "Königlichen" feierten im Liga-Spitzenspiel gegen Überraschungsteam Granada einen 4:2-Heimsieg, hängten den Verfolger ab.

Schon in der zweiten Minute schoss Karim Benzema die Madrilenen nach Vorarbeit von Gareth Bale in Front, Eden Hazard legte in der 45. Minute das 2:0, Luka Modric in der 61. Minute per Weitschuss das 3:0 nach.Daraufhin verkürzten Darwin Machis aus einem Elfmeter (69.) und Domingos Duarte (77.) auf 2:3, ehe James Rodriguez in der 92. Minute alles klarmachte. Bitter allerdings: Die Madrilenen verloren Toni Kroos, der in der 34. Minute verletzt ausgetauscht werden musste.Real baute mit dem Sieg im direkten Duell den Vorsprung auf den Sensations-Zweiten Granada auf vier Punkte aus. Atletico Madrid und der FC Barcelona haben am Sonntag die Chance, näher an die "Königlichen" heranzurücken.