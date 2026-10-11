i Glänzend weiße Fensterrahmen pixabay.com Tipps für den Haushalt 4 Hausmittel gegen vergilbte Fensterrahmen Deine Fensterrahmen sind vergilbt? Mit diesen vier einfachen Hausmitteln werden sie im Nu wieder weiß - ganz ohne teure Spezialreiniger. Von Technik Heute 11.10.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vergilbte Fensterrahmen sind ein häufiges Problem in vielen Haushalten. Vor allem weiße Kunststoffrahmen verlieren mit der Zeit ihren Glanz und wirken schnell ungepflegt. Doch bevor du zu teuren Spezialreinigern greifst, solltest du es mit bewährten Hausmitteln versuchen.

Wichtig zu wissen: Kunststoff- und Holzrahmen benötigen eine unterschiedliche Pflege. In Neubauten findest du meist Kunststoffrahmen, während Altbauten oft Holzrahmen haben. Letztere sind zwar weniger anfällig für Schmutz, brauchen aber eine schonendere Behandlung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie CHIP berichtet, gibt es vier Hausmittel, die besonders gut gegen den hartnäckigen Gilb wirken. Für Kunststoffrahmen eignet sich Essig hervorragend: Einfach im Verhältnis 1:5 mit warmem Wasser mischen, ein weiches Baumwolltuch eintauchen und die Mischung auf dem Rahmen einwirken lassen.

Zahnpasta und Natron für Kunststoff

Eine weitere effektive Methode ist Zahnpasta. Gib etwas davon auf einen nassen Spülschwamm und arbeite sie kreisend in den Kunststoffrahmen ein. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem feuchten Lappen nachwischen.

Natron wird zu einer Paste angerührt und auf den Rahmen gerieben. Nach fünf bis zehn Minuten Einwirkzeit sprühst du den Rahmen mit etwas Wasser und Spülmittel ein und wischst mit einem nassen Schwamm nach.

Bei Holzrahmen gilt: Weniger ist mehr

Für Holzrahmen ist Spülmittel das Mittel der Wahl. Vermische es mit warmem Wasser und lass die Lösung einige Minuten einweichen. Danach mehrmals nachwischen und den Rahmen gut abtrocknen. Essig solltest du bei Holz hingegen meiden.

Die Bilder des Tages i ?

Tipp: Mit einer alten Zahnbürste oder einem angefeuchteten Wattestäbchen erreichst du auch die Zwischenräume und Fugen. So werden die Rahmen rundum wieder strahlend sauber.