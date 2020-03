4-jähriges Mäderl aus Wien bei Crash schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) wurden am Sonntag mehrere Personen verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen aus Wien.

Ein 55-jähriger Wiener war gegen 15.15 Uhr gerade mit seinem Auto auf der B320 bei Stainach unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Lenker dabei während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn.Daraufhin kollidierte er mit dem entkommenden Pkw einer 50-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Außerdem prallten die Fahrzeuge des Wieners und der Steirerin gegen das Auto einer 56-Jährigen aus dem Bezirk Tamsweg.Bei dem Unfall wurde der Wiener leicht verletzt. Die 50-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste mittels Bergeschere aus dem Autowrack befreit werden. Sie wurde bei dem Crash ebenfalls verletzt.Die 34-jährige Tochter der 55-Jährigen, die im Auto ihrer Mutter saß, erlitt ebenfalls Verletzungen. Die 4-jährige Enkelin der Steirerin aus Wien wurde schwer verletzt, sie wurde mit dem Hubschrauber in das LKH Schwarzach im Pongau geflogen.Die drei weiteren Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann gebracht. Die B 320 war etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Örtliche Umleitungen waren eingerichtet. Durchgeführte Alkomattests verliefen negativ.