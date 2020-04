4 trendige Neon-Looks für eure Nägel

Das Homeoffice ist perfekt, um sich mal an auffälligere Nagellackfarben zu wagen – etwa an knallige Neon-Töne, die den Mood boosten.

Freshe Mono-Nails

Frenchies mit Neon-Mix

Neon-Blocking

Nailart für Fortgeschrittene

Dank fünf Wochen Balkonien können jetzt so manche mit einem gebräunten Teint wie frisch aus den Ferien angeben. Neonfarbener Nagellack passt besonders gut dazu, sieht aber auch auf helleren Hauttönen toll aus.Beim Aufpinseln dieses Nailart-Trends gibts keine spezifischen Do's oder Don'ts: Von simpel bis ausgefallen ist gemäß Maniküreprofis alles möglich.Ob Gel-Nägel oder kurz und natürlich gefeilt: Mit Nagellack in Neongrün, -gelb oder -pink fallt ihr ganz bestimmt auf. Vor allem, wenn ihr den ganzen Fingernagel in einer dieser knalligen Farben bepinselt.Stars wie Bella Hadid oder Beyoncé sind schon länger Fan des Retrotrends. Weil nudefarbene Nägel mit weißer Spitze doch etwas langweilig sind, setzen wir auf Frenchies mit Neonspitze. Die Nailart-Expertinnen vom Nagelstudio Still London zeigen, wie das geht.Beim Anblick dieser Neon-Blocking-Maniküre kann der Gedanke "Kann ich nicht" auftauchen. Dabei ist dieser von Betina R. Goldstein kreierte Nailpolish-Look eigentlich gar nicht so schwer fürs DIY, braucht allerdings ein wenig Fingerspitzen-Gefühl: Nehmt ein transparentes Klebeband und schneidet es in dünne Streifen, die ihr schräg über die Nagelmitte positioniert. Danach tragt ihr auf jeder Seite eine andere Neonfarbe auf, lasst alles gut trocknen und zieht danach das Scotch Tape vorsichtig ab.Zugegeben: Diese dreamy Halbmond-Maniküre in Neonfarben von Hang Nguyen aka Moon ist schon next Level. Falls ihr aber trotzdem Lust darauf habt, könnt ihr dieses Pic mit eurer Lieblings-Nailartist sharen, jetzt wo die Nagelstudios wieder geöffnet haben.