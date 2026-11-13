i Elegantes Hotelzimmer pixabay.com Urlaub ohne Überwachung 4 Tricks gegen Spionagekameras im Hotel Versteckte Kameras in Hotelzimmern werden immer kleiner. Mit diesen vier einfachen Tricks kannst du die heimlichen Spione aufspüren. Von Technik Heute 13.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Hotel, Airbnb oder Ferienwohnung - wer reist, will seine Privatsphäre geschützt wissen. Doch die Gefahr durch versteckte Kameras ist real. Moderne Überwachungsgeräte sind mittlerweile so klein, dass sie kaum auffallen.

Seit April 2024 sind Kameras innerhalb von Airbnb-Wohnungen komplett verboten. Doch das bedeutet nicht, dass sie trotzdem nicht heimlich installiert werden. Die gute Nachricht: Es gibt Methoden, sie zu entdecken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie CHIP berichtet, gibt es vier wirksame Tricks, um versteckte Kameras aufzuspüren. Der erste: Scanne das WLAN der Unterkunft mit einer Netzwerk-App wie Fing. Manche Spionagekameras übertragen ihre Aufnahmen per WLAN und werden so als Gerät im Netzwerk sichtbar.

Smartphone als Hilfsmittel

Der zweite Trick ist eine genaue Inspektion der Einrichtung. Besonders im Schlaf- und Badezimmer solltest du aufmerksam sein. Beliebte Verstecke sind Rauchmelder, Steckdosen, Uhren und Ladegeräte.

Drittens: Nutze dein Smartphone. Einige Kameras arbeiten mit Infrarotlicht, das für unsere Augen unsichtbar ist. Manche Smartphone-Kameras können dieses Licht aber erkennen. Tipp: Teste vorher mit einer Fernbedienung, ob dein Handy Infrarot sichtbar macht. Auch die Taschenlampe hilft - Kameralinsen reflektieren das Licht aus bestimmten Winkeln.

Der vierte Trick: Ein spezieller RF-Detektor kann Funksignale aufspüren, die manche Kameras aussenden. Allerdings können auch andere Geräte wie WLAN-Router einen Fehlalarm auslösen.

Was tun bei einem Fund?

Falls du eine versteckte Kamera entdeckst: Dokumentiere den Fund mit Fotos, ohne das Gerät zu verändern. Informiere dann die Polizei und melde den Vorfall der Hotelverwaltung oder der Buchungsplattform. So können auch andere Gäste geschützt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Heimliche Videoaufnahmen in privaten Räumen sind strafbar. In Deutschland drohen nach Paragraph 201a des Strafgesetzbuches bis zu zwei Jahren Haft oder eine Geldstrafe. Im Ausland gelten aber möglicherweise andere Regelungen.