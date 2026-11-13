Startseite Life Technik
Elegantes Hotelzimmer
Elegantes Hotelzimmer
pixabay.com
Urlaub ohne Überwachung

4 Tricks gegen Spionagekameras im Hotel

Versteckte Kameras in Hotelzimmern werden immer kleiner. Mit diesen vier einfachen Tricks kannst du die heimlichen Spione aufspüren.
Von Technik Heute
13.11.2026, 07:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ob Hotel, Airbnb oder Ferienwohnung - wer reist, will seine Privatsphäre geschützt wissen. Doch die Gefahr durch versteckte Kameras ist real. Moderne Überwachungsgeräte sind mittlerweile so klein, dass sie kaum auffallen.

Seit April 2024 sind Kameras innerhalb von Airbnb-Wohnungen komplett verboten. Doch das bedeutet nicht, dass sie trotzdem nicht heimlich installiert werden. Die gute Nachricht: Es gibt Methoden, sie zu entdecken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie CHIP berichtet, gibt es vier wirksame Tricks, um versteckte Kameras aufzuspüren. Der erste: Scanne das WLAN der Unterkunft mit einer Netzwerk-App wie Fing. Manche Spionagekameras übertragen ihre Aufnahmen per WLAN und werden so als Gerät im Netzwerk sichtbar.

Smartphone als Hilfsmittel

Der zweite Trick ist eine genaue Inspektion der Einrichtung. Besonders im Schlaf- und Badezimmer solltest du aufmerksam sein. Beliebte Verstecke sind Rauchmelder, Steckdosen, Uhren und Ladegeräte.

Drittens: Nutze dein Smartphone. Einige Kameras arbeiten mit Infrarotlicht, das für unsere Augen unsichtbar ist. Manche Smartphone-Kameras können dieses Licht aber erkennen. Tipp: Teste vorher mit einer Fernbedienung, ob dein Handy Infrarot sichtbar macht. Auch die Taschenlampe hilft - Kameralinsen reflektieren das Licht aus bestimmten Winkeln.

Der vierte Trick: Ein spezieller RF-Detektor kann Funksignale aufspüren, die manche Kameras aussenden. Allerdings können auch andere Geräte wie WLAN-Router einen Fehlalarm auslösen.

Auch interessant

Laut AK – DAS waren die größten Reise-Beschwerden 2026
Gadget um 6 Euro spürt versteckte Kameras auf
Route 66: Ikonische Sehenswürdigkeit vor dem Abriss

Was tun bei einem Fund?

Falls du eine versteckte Kamera entdeckst: Dokumentiere den Fund mit Fotos, ohne das Gerät zu verändern. Informiere dann die Polizei und melde den Vorfall der Hotelverwaltung oder der Buchungsplattform. So können auch andere Gäste geschützt werden.

Heimliche Videoaufnahmen in privaten Räumen sind strafbar. In Deutschland drohen nach Paragraph 201a des Strafgesetzbuches bis zu zwei Jahren Haft oder eine Geldstrafe. Im Ausland gelten aber möglicherweise andere Regelungen.

tec, 13.11.2026, 07:07
Mehr zum Thema
Airbnb Spionage Hotel Reise-Tipps
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote