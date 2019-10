4 x 2 Karten für das SALAM ORIENT Festival

"Heute.at" verlost zum Festival SALAM ORIENT 4 x 2 Karten für das Konzert von Houria AÏCHI am 21. Oktober im Theater AKzent.

Festival SALAM ORIENTHOURIA AÏCHI (Algerien) – Österreich-DebütMontag, 21. Oktober 2019, ab 19:30 UhrTheater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 WienVon 14. bis 23. Oktober 2019 findet die neue Ausgabe von Salam Orient an verschiedenen Spielorten in Wien statt – diesmal mit einem regionalen Schwerpunkt auf die Maghreb-Länder Marokko, Tunesien und Algerien.Houria Aïchi wuchs in Algerien mit den Traditionen der Berber auf. Ihre Stimme wurde Ende der 1980er-Jahre in Paris entdeckt, fünf preisgekrönte Alben sind inzwischen erschienen.Sowohl in Frankreich als auch in ihrer algerischen Heimat genießt sie Kultstatus: Ihre Stimme war unter anderem im Bertolucci-Film "A Tea in the Sahara" (1990) zu hören. Bekannt vor allem für ihre Interpretation der einzigartigen Musik der Bewohner des Aurès-Gebirges, den Chaouis, widmet sich Houria Aïchi in ihrem aktuellen Projektder sakralen Musik ihrer Heimat.Dafür sammelte sie seltene Juwelen, die von Heiligen und Riten erzählen - stets begleitet vom Rhythmus des Alltags.Weitere Infos: