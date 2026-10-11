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Digitale Speichermedien für die Datensicherung
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Gratis-Software

40-Euro-Backup-Programm jetzt gratis

Datenverlust passiert schnell - regelmäßige Backups sind wichtig. Jetzt gibt es ein professionelles Backup-Tool im Wert von 40 Euro gratis.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:52
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Wer seine Daten nicht sichert, ärgert sich im Ernstfall. Doch ein gutes Backup-Programm kostet normalerweise Geld. Die professionelle Version von AOMEI Backupper Pro ist eigentlich 40 Euro teuer - aktuell gibt es die Jahreslizenz aber völlig kostenlos.

Mit der Software können Nutzer Komplett-Backups anlegen oder gezielt einzelne Dateien sichern. Auch Echtzeit-Backups und eine Klonfunktion sind mit dabei. Die Vollversion läuft ein Jahr lang mit allen Updates.

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Wie es auf chip.de heißt, ist es bereits das fünfte Mal in Folge, dass das Portal die Jahreslizenz verschenkt. Nach Ablauf funktioniert das Programm weiter - nur Updates gibt es keine mehr.

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Auch lebenslange Lizenz möglich

Wer von der Software überzeugt ist, kann später auf eine lebenslange Lizenz upgraden. Diese kostet aktuell rund 35 Euro und beinhaltet alle künftigen Updates.

Der AOMEI Backupper unterstützt Windows 7 bis Windows 11 und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Daten zuverlässig sichern wollen.

tec,11.10.2026, 18:52
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