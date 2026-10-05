Kaum zu glauben! Uraltes Buch bringt plötzlich 1.300 €

Jutta aus Weyhe brachte einen echten Schatz zur ZDF-Trödelshow mit – ein 400 Jahre altes Sammelwerk über Heilkräuter. Der Zustand war allerdings kritisch.
Das Buch war während der Kriegszeiten im Garten vergraben worden und hatte Nässe abbekommen. Kolorierte Holzschnitte zieren das Werk, das seit vier Generationen im Familienbesitz ist.
Wie TAG24 berichtet, schätzte Experte Detlev Kümmel das Sammelwerk aus der Zeit zwischen 1610 und 1614 als "unbezahlbar" ein. Allerdings sei eine aufwendige Restaurierung dringend notwendig.
Jutta erhoffte sich 1.000 bis 1.200 Euro für das Erbstück. Das Startgebot von Händlerin Lisa Nädling lag jedoch nur bei 150 Euro – was der Verkäuferin kurzzeitig die Gesichtszüge entgleisen ließ.
"Ich bin wirklich baff. Ich habe schon viel Pharmazie gehabt, aber das ist selten", staunte Händlerin Sarah Schreiber.
Die Auktion nahm schnell Fahrt auf. Am Ende sicherte sich Fabian Kahl das zerfledderte Werk für stattliche 1.300 Euro.
"Ich werde das als Liebhaber restaurieren lassen", versprach der 34-jährige Händler. Er wolle das Buch in seine Sammlung aufnehmen.
"Das ist mehr als Geld", freute sich Jutta, als sie die vielen bunten Scheine entgegennahm. "Als die Händler anfingen mit 150 Euro, habe ich gedacht: Hier bist du total verkehrt", gestand sie zum Abschied.