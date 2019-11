17.11.2019 10:39 42-jähriger Einbrecher von Mietern überrascht

Der Mann wurde festgenommen. Bild: Archiv (Symbolbild)

Polizeieinsatz am Samstagabend in Wien-Simmering! Ein Mann wurde auf frischer Tat von den Mietern einer Wohnung bei einem Einbruch erwischt. Er befindet sich in Haft.