i APA-Images / AFP / MICHAL CIZEK Tschechen gegen Regierungsfunk 450.000 demonstrieren in Prag FÜR Rundfunkgebühren Historische Demonstration in Prag: Hunderttausende protestieren gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren durch die Regierung. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Meer aus Lichtern erhellte am Sonntag die Letna-Ebene in Prag. Bis zu 450.000 Menschen versammelten sich dort, um gegen die Pläne der tschechischen Regierung zu protestieren. Diese will die Rundfunkgebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen Sender künftig direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren.

Die Demonstranten werfen der Regierung vor, mit diesem Schritt die Unabhängigkeit und Zukunftsfähigkeit der Sender zu gefährden. Zusätzlich zur Umstellung der Finanzierung sind Budgetkürzungen von 15 Prozent geplant.

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Wie bild.de meldet, handelt es sich um eine der größten Demonstrationen seit Jahrzehnten. Mikuláš Minář, Vorsitzender des Veranstaltungskomitees, sprach von geschätzten 350.000 bis 450.000 Teilnehmern.

Sorge um Pressefreiheit

Die Proteste gegen die umstrittene Rundfunkreform haben in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen. Bereits Ende Oktober demonstrierten Tausende Menschen in der tschechischen Hauptstadt. Auch Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks traten in den Streik.

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Die Teilnehmer fürchten, dass eine Finanzierung aus dem Staatshaushalt die Unabhängigkeit der Berichterstattung gefährden könnte. Die Regierung plant, die Rundfunkgebühren ab 2027 vollständig abzuschaffen.