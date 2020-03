5.000 Erntehelfer über Online-Plattform gesucht

Wegen des Coronavirus werden in dieser Erntesaison voraussichtlich viele der Arbeiter aus den Nachbarländern nicht kommen. Eine Online-Plattform soll Abhilfe schaffen.

Die digitale Suche nach Erntehelfern soll helfen, Spargel, Erdbeeren und Co zu ernten: Allein für die Spargel-Ernte, die voraussichtlich Ende März startet, werden in Niederösterreich 1.000 bis 1.5000 Arbeiter gebraucht. In der Regel kommen viele davon aus Tschechien, Ungarn oder der Slowakei. Wegen des Coronavirus wird jedoch damit gerechnet, dass viele von ihnen Heuer wegen der Grenzabsperrungen nicht kommen können, berichtet der "ORF".Auf die Ganze Saison gesehen, könnten um die 3.000 bis 5.000 Erntehelfer fehlen, um Obst und Gemüse nicht an Ort und Stelle verderben zu lassen, das schätzt Manfred Weinhappel, Leiter der Abteilung Obstbau in der Landwirtschaftskammer NÖ.Jetzt hat die Landwirtschaftskammer NÖ eine Online-Plattform gestartet auf der sich Arbeitgeber und Suchende eintragen können und so eine unkomplizierte Vermittlung geschehen kann. Es wird jedoch betont, dass bis es die Vermittlung tatsächlich umgesetzt, noch einige rechtliche Dinge zu klären sind. Hier ist der Link dazu. Die rasche Reaktion könnte die Ernte noch retten, so wird gehofft.