5.000 Euro Belohnung auf Objektiv-Diebe ausgesetzt

Gleich mehrere sündteure Speziallinsen für die Filmbranche wurden von den unbekannten Einbrechern entwendet.

Derzeit unbekannte Täter sind in der Nacht vom 7. November auf den 8. November 2019 in ein Geschäft in Wien-Meidling eingebrochen und dort Spezialobjektive der Filmbranche im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen.Die Wiener Polizei hat obige Fotos baugleicher Modelle veröffentlicht und hofft damit, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Täter zu erhalten.Für sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat und der Ausforschung der mutmaßlichen Täter führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.Hinweise (auch anonym) werden an Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Stitz, unter der Telefonnummererbeten.