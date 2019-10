5/8erl in Ehr'n feiern Badeschluss im Stadtsaal

5/8erl in Ehr'n

Die Wiener Band tritt am 30. und 31. Oktober 2019 im Stadtsaal Wien auf.

5/8erl in Ehr'n, die Erfinderinnen des Wiener Soul und vierfachen Amadeus Music Award Gewinnerinnen zelebrieren ihr ganz besonderer Saisonfinale im Stadtsaal Wien. "Badeschluss, es is vorbei. Wo da Tog die Nocht begrüßt..."Seit Sommer 2017 ist ihr Song "Badeschluss" auch der offizielle "Rauswurfsong" in vielen Wiener Bädern und versüßt somit den Aufbruch aus dem Schwimmbad. Das Publikum darf bei der Badeschluss-Tour im Stadtsaal auf Altes und Neues gespannt sein.Weitere Infos zu bzw.Mittwoch, 30. und Donnerstag, 31. Oktober 2019Jeweils ab 20 UhrStadtsaal Wien