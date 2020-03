5 einfache Beauty- Treatments für zu Hause

Wer dieser Tage die Zeit nutzen möchte, kann sich ein wenig verwöhnen. Schließlich schadet ein bisschen "Selbstliebe" in diesen Zeiten nicht. Im Gegenteil.

Die Haut an Händen und Füßen kommt in der Pflege oft viel zu kurz. Wer ihnen in der Auszeit eine Auszeit gönnen möchte, kann dies mit einer Bodylotion machen. Am besten vor dem Einschlafen eincremen, anschließend Socken anziehen. Am Morgen sind Füße und Hände butterweich.Mal ehrlich: Im stressigen Alltag kommen wir selten dazu die Haare zu pflegen. Viele haben die Care-Produkte bereits zu hause, allerdings fehlt die Zeit sie auch wirklich lange genug einwirken zu lassen.Seiner Haut eine Auszeit gönnen, heißt auch sie nicht zu belasten. Ein Tag ohne Make Up erlaubt es ihr aufzuatmen. Dazu eine Maske oder Serum einwirken lassen und schon strahlt der Teint wieder.Eine der zeitintensiveren Beauty-Treatments, die normalerweise viel zu kurz kommen, haben jetzt Hochsaison.Wie "Heute" berichtete, ist die Massage-Technik " Buccal " als nadellose Anti Age Behandlung derzeit ein Renner bei Beautynistas. Die verschiedenen Handgriffe kann man über YouTube lernen und gleich anwenden. Die regelmäßige Anwendung ist natürlich wichtig, um Erfolge zu erzielen.