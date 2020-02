Auf diese Mund-Massage steht Meghan Markle

Sie heißt Buccal-Massage und ist einer der außergewöhnlichsten Trends in den Beauty-Salons. Ihre Fans schwören darauf.

Bei Buccal heißt es "Mund auf!" - wie beim Zahnarzt. Und es dann geht es auch schon los.Die Muskulatur der Wangen wird von innen mit speziellen Griffen bearbeitet und "konturiert". Die Buccal-Massage wird auch "Russische Gesichtsmassage" genannt, da sie in Russland bereits seit Jahrhunderten praktiziert wird.Die "Wangenmassage", wie es übersetzt heißt, ist bereits bei High-End-Spas in New York und London sehr gefragt. Auch in Wien kann man ihre Effekte bereits in einem Beauty-Salon in der Wiener Innenstadt genießen.In unserem Alltag verspannt sich durch Stress unser Gesicht. Stundenlanges Sitzen vor dem Computer, angestrengter Blick auf den Bildschirm - das alles ist Gift für die Gesichtsmuskulatur, der immer mehr die Mimik abhanden kommt. Die vielen kleinen Gesichtsmuskeln sind es, die dabei eine anspruchsvolle Massage bitter nötig haben.Die Massagetechnik mag zwar ungewöhnlich wirken, doch Stars und Royals wie Meghan Markle schwören auf sie.Die Buccal-Fans schwören auf die Massage, weil sie die Wangenknochen betont. Einmal pro Monat ist allerdings notwendig, um dauerhaft eine Veränderung zu spüren. Und das ist dann oft teurer als die Spritze - dafür natürlich und giftfrei.Zwei US-YouTuberinnen haben die Kamera in den Behandlungsraum mitgenommen und zeigen, worauf man sich einstellen muss:Einer der bekanntesten Masseure in diesem Bereich ist übrigens der Russe Yakov Gershkovich, der tausende Kosmetiker weltweit bereits ausbildete. Er erfand auch die "Sculptural Face Lifting Method", die bei regelmäßiger Anwendung ein Skalpell unnötig macht.