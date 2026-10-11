i Mehrjährige Kräuter aus dem Garten - Rosmarin, Thymian und Oregano pixabay.com Einmal pflanzen, viel ernten 5 Kräuter, die jahrelang frische Ernte liefern Wer mehrjährige Kräuter im Garten hat, spart Zeit und Geld. Diese fünf Sorten sind pflegeleicht und liefern jahrelang frische Aromen. Von Technik Heute 11.10.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frische Kräuter aus dem eigenen Garten sind ein wahrer Genuss. Doch nicht jede Pflanze muss jedes Jahr neu gesetzt werden. Mehrjährige Kräuter gedeihen über viele Jahre hinweg und sind dabei äußerst pflegeleicht.

Rosmarin etwa ist ideal für sonnige und trockene Standorte. Er bleibt das ganze Jahr über grün und liefert sogar im Winter frische Zweige. Mit seinen hübschen Blüten zieht er außerdem Bienen an.

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Auch Lorbeer und Thymian sind wahre Überlebenskünstler, nach Angaben von Chip.de. Lorbeer kann sowohl im Garten als auch im Kübel kultiviert werden und benötigt nur selten Wasser. Seine Blätter sind ein Klassiker für Eintöpfe. Thymian gedeiht selbst bei Trockenheit und eignet sich perfekt für Fensterbänke und Balkone.

Oregano und Bergbohnenkraut runden das Quintett ab

Oregano bevorzugt sonnige Plätze und verbreitet sich schnell im Garten. Er ist unverzichtbar in der italienischen Küche, besonders bei Tomatengerichten. Allerdings braucht er etwas mehr Wasser als die anderen Kräuter.

Bergbohnenkraut rundet das Quintett ab. Das immergrüne Kraut ist sehr pflegeleicht, benötigt wenig Wasser und Nährstoffe. Es passt hervorragend zu Bohnengerichten und unterstützt nebenbei auch die Verdauung.

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Alle fünf Kräuter haben gemeinsam: Sie müssen nur einmal gepflanzt werden und bescheren dann jahrelang aromatische Ernten. Ein regelmäßiger Rückschnitt hält sie in Form und fördert das Wachstum.