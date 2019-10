50 Cent produziert Doku über Tekashi69

Die Doku "A Moment in Time" erzählt unter anderem von dem umstrittenen Rapper Tekashi69, 50 Cent und Snoop Dogg.

Eine neue sechsteilige Dokuserie über verschiedene Hollywood-Stars ist derzeit in der Mache. Produziert wird "A Moment in Time" von Rapper 50 Cent. Jede Folge erzählt einem anderen US-Promi, einer davon soll Tekashi69 sein. Angefangen von seiner Karriere über seine Verhaftung bis hin zu seinem Prozess wird darin das Leben des Musikers beleuchtet.Derzeit sitzt der 23-Jährige hinter Gittern. Ihm werden zahlreiche Straftaten wie Schutzgelderpressung, Waffenbesitz, Drogenhandel und Verschwörung zum Mord vorgeworfen. Doch das Gefängnis wird er neuesten Berichten zufolge vermutlich früher verlassen dürfen, da er vor Gericht gegen mehrere gefährliche Mitglieder der Gang Nine Treys Blood ausgesagt hat. In den weiteren Folgen der Doku wird es um den Werdegang von 50 Cent, Rapper Snoop Dogg, Musikproduzent Scott Storch und NBA-Spieler Rafer Alston gehen. Wann und wo die Doku zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.