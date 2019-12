50 x 2 Punschgutscheine zu gewinnen

"Heute" verlost 50 x 2 Punschgutscheine für den Stand "1. Wiener Gourmet-Punsch" am Maria-Theresien-Platz - Weihnachtsmarkt.

Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz eröffnete heuer zum dreizehnten Mal seine Pforten im prachtvollen Park zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum. Erneut präsentiert sich das Weihnachtsdorf in der imperialen Kulisse direkt am Ring, umgeben von den imposanten Wiener Sehenswürdigkeiten, wie der Hofburg oder dem Museumsquartier.An den zahlreichen Verkaufshütten laden die Aussteller mit ausgefallenen Geschenksideen und traditionellem Kunsthandwerk zum Kaufen und Verweilen ein.Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen bekannte Gospelchöre und Musikgruppen und runden so einen gelungenen Besuch am Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz ab.Die Punschgutscheine können für jedes Getränk, das am 1. Wiener Gourmetpunschstand angeboten wird, eingelöst werden.Achtung: Der Häferlpfand ist ausgenommen!