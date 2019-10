500 € Gutschein für das FEUERDORF zu gewinnen

"Heute.at" verlost für Grillfans einen 500 € Gutschein für das FEUERDORF am Wiener Donaukanal ab 11. Oktober 2019!

In acht Tagen ist es endlich wieder soweit und das beliebte Grillhüttendorf am Wiener Donaukanal öffnet seine Pforten. Ab Freitag, den 11. Oktober 2019, öffnet die einzigartige Winter-Attraktion von Hannes Strobl und Patrick Nebois bereits zum vierten Mal in Folge ihre Pforten am Wiener Donaukanal.Eingefleischte Grillmeister, die ihr Können am heißen Rost unter Beweis stellen möchten, sollten nicht lange fackeln und sich eines der gemütlichen Chalets, die Platz für acht bis zwölf Personen bieten, aufchecken.Im Zentrum des liebevoll gestalteten Feuerdorfs lädt die "Salettl Bar" – quasi das Dorfwirtshaus – wieder zu heißen und kalten Drinks sowie herzhaften Leckerbissen ein.Weitere Informationen aufoder auf