500 Liter Diesel nach schwerem Unfall im Kanal

In Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn) krachten am Montag zwei Sattelschlepper ineinander, ein Lenker (69) wurde eingeklemmt und 500 Liter Diesel flossen aus.

Zu einem schweren Unfall mit Potenzial für eine Umweltkatastrophe kam es am Montag in Schöngrabern. Ein Tscheche (40) war mit seinem Lkw und rund 55 km/h auf der regennassen Fahrbahn beim Bremsen ins Schleudern gekommen. Sein Sattelaufleger stellte sich quer und stieß frontal gegen ein von einem 69-jährigen Österreicher gelenktes, entgegenkommendes Sattelzugfahrzeug.Durch den Zusammenstoß wurde der 69-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Bergescheren geborgen werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen. Der 40-jährige Lenker wurde ebenfalls mit Verletzungen in das Landesklinikum Hollabrunn gebracht, konnte das Landesklinikum nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.Neben einem Menschen musste die Feuerwehr auch die Umwelt retten. Denn beim Unfall flossen rund 500 Liter Diesel in die Kanalisation. Die Feuerwehr errichtete gleich fünf Sperren, um den Diesel abzufangen. Die Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn wurde darüber in Kenntnis gesetzt.Die Bundesstraße 303 war nach dem Unfall von 9.00 bis 13.00 Uhr in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Beim tschechischen Lkw wurde festgestellt, dass die Bereifung nicht der gesetzlichen Mindestprofiltiefe entsprach, weshalb die Kennzeichen abgenommen und der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn vorgelegt wurden.