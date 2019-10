58-Jähriger brach nach Schlägerei zusammen - tot

Todesfall beim Oktoberfest in der Nacht auf Sonntag in Göttlesbrunn (Bruck): Ein 58-Jähriger starb – zuvor hatte es eine Schlägerei gegeben.

Tödlicher Zwischenfall beim Oktoberfest in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck) in der Nacht auf Sonntag: Zwischen einem 58-Jährigen und einem 27-Jährigen kam es gegen Mitternacht nach einem Streit zu Tätlichkeiten. Ein Security ging dazwischen und trennte die beiden Streithähne.Doch dabei blieb es nicht, das Duo gerat wieder aneinander, erneut kam es zu einer Rauferei. Der 58-Jährige brach kurz darauf zusammen und blieb regungslos liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann aus dem Bezirk Bruck vor Ort.Ob der Mann durch einen Schlag oder möglicherweise einem Herzinfarkt starb, soll nun eine Obduktion klären, die die Staatsanwaltschaft beantragte.Der 27-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Bruck – hatte über 1 Promille Alkohol im Blut, ist auf freiem Fuß. "Die Erhebungen und Zeugenbefragungen zu dem Vorfall sind noch im Gange", so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf "Heute"-Anfrage.Laut "NÖN" wurde das Oktoberfest nach dem Todesfall vorzeitig abgebrochen: "Uns tut das Ganze sehr leid", heißt es seitens der Veranstalter.